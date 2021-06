La ‘Uchulú’ le da consejos a Alejandra Baigorria: “Ñaña, te van a engañar”

Compartir Facebook

La popular ‘Uchulú’ le advirtió a Alejandra Baigorria, por su relación con el guerrerito Said Palao, que él la iba a engañar.

La tiktoker participaba en un juego en el programa de televisión ‘Esto es Guerra’. Uno a uno pasaban los guerreritos, hasta que llegó el turno de la Baigorria.

“Ella es bien linda. A ella la he visto la otra vez en los camerinos. Estaba con su novio”, dijo la ‘Uchulú’.

La ñañita continuó en lo suyo y dijo sentir celos de la relación de los guerreritos. También, le dio un gran consejo a Alejandra.

“Me dio envidia. Porque ahorita yo estoy soltera pues. Y como ella está enamorada. Ñaña, igual te van a engañar”, dijo la ‘Uchulú.

Alejandra puso cara de sorprendida y Gian Piero continuó: “Uchulú, lo peor que has podido hacer, es decir eso”

La empresaria de Gamarra se quedó picona y le dijo a la ‘Uchulú’, que su consejo no le importaba.

“No importa pues. Ya que vamos a hacer ya”, dijo la rubia.

La Uchulú lo tomó con gracia y le ofreció su apoyo a la Baigorria, en caso de que su novio Said Palao, la engañara.

“Tranquila amiga. Pero el día que suceda eso. Yo me ofrezco a matar las penas”, dijo la tiktoker.

Alejandra se echó a reír, al igual que Johanna San Miguel. Said Palao se acercó y dijo no entender qué estaba pasando. Alejandra aprovechó el momento para ‘promocionar’ a su novio y le dijo a la youtuber que podía mirar sin problemas.

“Dime que no es un churro ¿Es un churro o no es un churro? Puedes mirar ah, si quieres”, dijo la rubia mientras Said se acercaba.

“Sí está bien lindo. Pero tiene mucho brazo y esas cosas, así me da miedo ¿Qué tal si me ahorca? Me muero” dijo la Uchulú al ver de cerca a Said y su cuerpazo.

Causó risas entre todos los presentes. El juego continuó y la Baigorria contó su chiste. A la ‘Uchulú’ le gustó y no se llevó el tortazo.

