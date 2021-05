¡Incomoda! La Uchulú muy molesta con la producción de El Artista del año

Compartir Facebook

¿Ella no importa? La Uchulú confesó estar super molesta con la producción de Gisela Valcárcel pues prefieren arreglar al invitado antes que ella.

La limitan. La Uchulú quiere demostrar todo su talento en El Artista del año y demostró que está decidida a ganar el concurso de canto, pero aprovechó en reclamar algunos detalles a la producción.

La tik toker presentó su reclamo al equipo de producción al conocer que la parte más importante de la canción se le habrían brindado a Cielo Torres, quien fue su refuerzo en la gala.

“Se supone que yo estoy participando y tengo que demostrar que sí puedo. A mi me limiten que la parte más importante la cante el invitado. Yo quiero demostrar que puedo”

Tras escuchar el reclamo, la producción decidió que La Uchulú pueda cantar la primera parte del tema de Gloria Trevi. El jurado y la “señito” la felicitaron por ser muy perseverante y profesional.

LA UCHULÚ LLORA POR SU ABUELITA

Mantenerse humilde. “La Uchulú” ha conseguido un enorme éxito, debido a la coreografía que hizo para la canción “No se” de Explosión Iquitos. Sin embargo, ha sabido cómo mantenerse y ahora está participando en “El Artista del Año”.

Por tal motivo, su abuelita quiso hacerle un pedido para que, a pesar de conseguir fama y estar triunfando en la capital, no se olvide de su familia que la apoyo cuando ella comenzaba a realizar videos.

“Te saluda tu abuelita. Me alegro mucho de lo que has logrado tus metas, has alcanzado tu fama. Solamente te pido que no te olvides de Dios. Te quiero mucho y no te olvides nunca de mi”, mencionó la abuelita de “La Uchulú”.

Al escuchar esas emotivas palabras, la influencer no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas. Asimismo, le prometió que jamás se iba a olvidar de ella porque ha compartido muchos momentos a su lado.

