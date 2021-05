¡Promete mejorar! La Uchulú pide disculpas a sus fans tras quedar en sentencia: “Sé que fallé”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Avergonzada! La Uchulú pide disculpas a todos sus fans tras entrar a sentencia, su personificación como Betty la fea no gustó a los jueces.

Está decidida a mejorar. La popular Uchulú no tuvo una buena presentación en El Artista del año, pese haberse alistado y actuado como “Betty” no le ayudó para no salir sentenciada.

“También te puede interesar: ‘Chikiplum’ lamenta comentarios despectivos y dice: “Magaly más respeto”

Las fuertes críticas de los jurados que venían diciendo en galas anteriores, indicaban que necesitaba prepararse más y pese a que ella pidió que no la limiten, esta vez no dio la talla.

En una de sus recientes historias en Instagram, se disculpó con sus fans, afirmando que no fue su mejor presentación y que siente que ha fallado.

“Los nervios me jugaron una mala pasada, pero me divertí mucho”, mencionó La Uchulú. A pesar de que haya quedado en sentencia, comentó que su presentación fue con mucho amor y que espera que su público se haya divertido.

“Los amo, siempre estaré agradecido con todo el apoyo que me brindan. Bechitos”

Janick y Uchulú bailaron al ritmo de No sé

Ernesto Pimentel subió en sus historias de Instagram el pequeño avance de “El Reventonazo de la Chola” donde la famosa Uchulú realizará una parodiía de Janick Maceta en su hermoso traje típcio.

Días atrás La Uchulú reveló varias imágenes luciendo el mismo traje que usó la Miss Perú en el concurso de belleza.

Bailaron al ritmo de No sé de la agrupación Explosión de Iquitos, Janick y La Uchulú deleitarán con la popular coreografía.

También te puede interesar: Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”