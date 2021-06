La ‘Uchulú’ recordó que su madre no quiso que le festejaran su día

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Emocionada, pero a la vez nostálgica la famosa “Uchulú” recordó que le hubiera gustado celebrar a lo grande sus 15 años en Pucallpa.

En el último programa del ‘Reventonazo de la Chola’ la ‘Uchulú’ logró celebrar sus 15 añitos a pesar de que tiene 20 en compañía de todos los chicos del elenco.

Días antes se sabía que este querido personaje peruano quería apagar sus 15 velitas entre bombos y platillos por eso su mejor amigo ‘El Shamuco’ fue su chambelán.

“Porque le he dicho a mi mamá un día ‘mami yo quiero tener mis quince años’ no hijito me dice. ¿Por qué? porque soy hombre me dice”, fueron las palabras de ‘Uchulú’ un poco nostálgico por el poco apoyo que tenía de su madre en ese entonces.

Mira también: Ducelia Echevarría pasa vergüenza el responder mal una multiplicación

Apoyo de la ‘Chola’

Al escuchar estas palabras de la famosa ‘tiktoker’ le ofreció un mensaje de aliento y de motivación, pues siempre hay personas que no apoyar lo que uno hace sin embargo eso debe servir como iniciativa para seguir creciendo en el mundo artístico.

«Aunque parezca eso una broma y podamos nosotros reírnos, hay personas que tienen derecho a ser quienes son y eso tenemos que respetar”, dijo a ‘Chola Chabuca’ emocionada por su compañera de elenco.

Además, Esaú Reátegui más conocido como ‘la Uchulú’ reveló que en los tiempos que tenía 15 años su familia no contaba con los recursos económicos para poder realizar algún tipo de actividad o evento.

“Me sentí muy contenta y realmente emocionada porque a mí nunca me festejaron mis 15 años por falta de dinero, y eso es un regalo que todas quisieran a esa edad. Estoy súper agradecida con la ‘Chola Chabuca’ que me viene apoyando y haciendo que todo lo que anhelé se haga realidad”, mencionó la tiktoker.