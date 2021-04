La Uchulú se junta con ‘Dayanita’ para bailar “No se” de Explosión Iquitos

Compartir Facebook

Se juntaron. La popular Tiktoker y artista de “El Reventonazo de La Chola”, La Uchulú, y la actriz cómica, “Dayanita” volvieron locos en redes sociales, tras aparecer juntos bailando la canción de moda, “No se” de Explosión Iquitos.

En el video, aparece en grupo realizando los pasos que pensó La Uchulú y que se volvió tendencia, debido al “ingeniero bailarín”, quien se animó a realizarlo en una fiesta privada de su empresa.

Las imágenes rápidamente fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes deseaban un junte entre ambas mujeres, tras rumorearse que La Uchulú reemplazaría a Dayanita en el elenco de Jorge Benavides.

Tengo mi propio estilo

La popular Uchulú, quien ha tomado relevancia en los últimos días luego de hacer el ‘challenge’ del ingeniero bailarín con la canción ‘No sé’ de Explosión Iquitos, descartó un posible ingreso al elenco de Jorge Benavides en reemplazo de la querida Dayanita.

“Le agradezco al señor (Jorge Benavides) por tenerme presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con ‘Dayanita’, estoy empezando, tengo mi propio estilo”, dijo Uchulú.

