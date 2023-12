¡Es otra! La ‘Uchulú’ sorprende con los resultados de sus nuevos ‘retoquitos’: «Me siento muy feliz»

Etza Wong o mejor conocida como ‘La Uchulú’ sorprendió en sus redes sociales luego de revelar que se sometió a dos retoquitos estéticos.

Los cuales anhelaba hace mucho tiempo y que hoy por fin logró hacerlos realidad y por fin puede presumirlos.

Es por ello que ‘Uchulú’ registró en sus redes el proceso de ambas intervenciones emocionada con los cambios que poco a poco notará en su cuerpo, sus seguidores no dudaron en felicitarla por este nuevo paso en su vida personal.

Totalmente diferente

‘La Uchulú’ usó sus redes para contarle a todos sus seguidores que se sometería a dos intervenciones estéticas pues considera estar lista para presumir su nueva figura.

Es así que la cómica publicó una fotografía en sus redes post operatoria donde confesó sentirse emocionada por esta nueva ‘Uchulú’ quien presumirá su nueva versión una vez recuperada completamente.

«Me siento como una kardashian. ❤️💚 uchulú 2.0», escribió la humorista junto a una foto en la que se ve recostada en la cama con un parche en la naríz y en los pechos.

Y es que ‘Uchulú’ se sometió a un aumento de mamas y a una rinoplastia ambos procesos la mantienen en casa recuperándose poco a poco.

Para volver a sus actividades habituales junto a su público.

Asimismo, usuarios aplaudieron a ‘Uchulú’ por dejar de lado el qué dirán y atreverse al cambio.

Pues hasta el momento recibe críticas por su apariencia física a pesar de haber revelado que es una mujer trans libre y orgullosa.

«Quedarás regia», «Estás más hermosa aún bb», «Felicidades», «Te sientes una mamacita porque eres una mamacita desde siempre», «Estas hermosa Uchulú», fueron algunos de los comentarios.

Sobrelleva las críticas

‘La Uchulú’ usó sus redes sociales para revelar una fuerte verdad y realidad, pues la cómica confesó que hasta la actualidad recibe críticas negativas.

Sin embargo, ha sabido manejar sus emociones y no permitir que eso la afecte.

«Soy la persona que siempre quise ser, fuerte, valiente, capaz, optimista. Esta soy yo ahora no me avergüenza mi pasado», dijo inicialmente.

Además, recalcó que anteriormente les prestaba atención a los comentarios en redes sobre su aspecto.

Pese a ello aprendió a vivir con ese tipo de opiniones pues es consciente que no podrá evitarlas.

«Claro está que antes quizás me afectaban los malos comentarios o lo que tanto me cuestionan, pero qué más da eso no me suma eso no me multiplica me parece gracioso», afirmó la «Uchulú».

Asimismo, confesó que a diario trabaja en su autoestima y en cómo se percibe ella misma para que pueda así amarse lo suficiente.

Así evita que los comentarios negativos no influyen de manera que cuestione nuevamente la calidad de persona que es.

«Cada día trabajo en mi autoestima haberte como yo quiero porque solo importa uno mismo hay mucha gente vacía que siempre va a estar detrás de ti cuestionándote cada paso eso es inevitable», agregó.