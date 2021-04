“La Uchulú” y el “Ingeniero bailarín” reclaman por aparecer 2 segundos en videoclip

Compartir Facebook

Indignados. La canción “No se” de Explosión Iquitos ha sido todo un éxito en redes sociales, debido a la aparición de dos populares personajes: “La Uchulú” y el “Ingeniero bailarín”. Ambos lo convirtieron en viral por los bailes que realizaron.

Por tal motivo, no pudieron ser ajenos en la realización del videoclip oficial que lanzó la orquesta selvática. Sin embargo, sus seguidores no estuvieron de todo de acuerdo con el tiempo que les dieron a los dos en la pieza audiovisual.

Incluso, los propios autores no estarían felices con la poca exposición que tienen en el videoclip oficial de “No se”. “La Uchulú” y el “Ingeniero Bailarín” fueron a ‘cuadrar’ a la vocalista principal de Explosión Iquitos con una peculiar conversación.

En rede sociales, la orquesta compartió la singular reacción de la “Uchulú” por aparecer segundos en el videoclip. “Oye, conchuda. Estoy bien amarga contigo. Después de haber corrido de la Policía, trepar la huerta, 25 cuadras para que la Policía no me agarre, dos miseros segundos me pones en el videoclip. ¿Qué tienes?”, se le escucha decir al popular personaje.

La respuesta no tardó en llegar, pues la cantante principal le recalcó que ella es la estrella principal, mientras que la “Uchulú”, una fugaz.

El “Ingeniero Bailarín” tampoco se quedó de brazos cruzados y fue a reclamarle a Explosión Iquitos por el tiempo en el video. “A mi también me has dado dos segundos en el video. ¿Por qué?”, menciona el ingeniero molesto. El video termina con un duelo de baile entre ambos.

Las divertidas escenas fueron subidas al canal de TikTok de Explosión Iquitos y rápidamente alcanzaron más de 25 mil reproducciones cada uno.

