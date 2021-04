Compartir Facebook

Magaly Medina al parecer se habría reconciliado con su notario Alfredo Zambrano y estas imágenes en su Instagram confirmaría la noticia.

¡No se olvidaron! Se habló muchísimo sobre el proceso de separación entre “la urraca” y el notario, pero sus historias en Instagram confirmarían que el amor entre ellos perdura.

Todo empezó cuando Jessica Newton reveló que Alfredo Zambrano sorprendió a Magaly con una serenata romántica en medio de una reunión entre amigos.

“En un momento donde no se puede dar serenatas, feliz de publicarlo. El amor nos hace sonreír a todos. Declaración? Publicada querido Alfredito”, expresó Jessica.

Luego de estas historias, La urraca subió una foto de la romántica escena y puso lo siguiente:

“Jessica Newton, oficialmente eres mi cupido”, con esta frase revelaría su reconciliación con su esposo.

Cabe mencionar que en el último programa de Magaly TV: La firme, contó cuáles fueron los detalles que la enamoraron y lo que los llevó al altar.

“Cuando me casé y yo me enamoré de un hombre muy caballeroso y fino, fue eso lo principal que me enamoró de él. Nuestra separación no tiene nada que ver con terceras personas”

