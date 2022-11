«La verdad saldrá a la luz», Bailarín ‘despedido’ por Gisela podría tomar acciones legales

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El bailarín que provocó la caída de Giuliana Rengifo en una de las últimas galas de ‘El Gran Show’, George Neyra, salió con todo para contar su verdad sobre su situación laborar en el programa de Gisela Valcárcel.

El bailarín George Neyra se vio bastante enojado debido a las últimas declaraciones de la “señito” Gisela Valcárcel, quien mencionó que el bailarín le debe dinero a la cantante. “Yo le debo nada a nadie, para empezar. Ellos pueden decir muchas cosas, es su palabra de ellos contra la mía (…) Ella sabrá sus razones por las que lo ha dicho”, comentó bastante ofuscado.

El bailarín fue abordado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fue entonces cuando Giuliana pasó por el lado de George y ni siquiera lograron cruzar miradas al parecer el ‘roche’ ha sido bastante fuerte ya que semanas atrás ambos demostraban complicidad en cada gala.

Mira también: Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel y “El Gran Show”

Bailarín tomará acciones legales. “Yo hablé con las personas indicadas, con el abogado de dichas empresas y no tengo nada que declarar respecto a eso. Yo vengo acá a cumplir mi contrato laboral porque no se me ha rescindido para nada”.