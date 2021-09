“La vida continúa”: Mario Hart y su mensaje tras pelea con Elías Montalvo

Compartir Facebook

El capitán de los combatientes Mario Hart publicó un curioso mensaje en redes sociales luego de la bochornosa pelea con el tiktoker Elías Montalvo en pleno en vivo.

Lejos de esconderse, el esposo de Korina Rivadeneira prefiere dar vuelta a la página y continuar adelante, tal y como describe en la última fotografía que subió en su cuenta oficial de Instagram.

“LIFE GOES ON!!! (¡la vida continúa!) Se viene viaje!! Adivinen a donde me voy a montar bici”, escribió el corredor de autos en su último post de dicha red social.

Por su parte, Elías Montalvo habló mediante sus historias de Instagram y dijo que por ahora solo sabe que están suspendidos.

“La producción se comunicó con nosotros. Al regreso, el productor tendrá una reunión con nosotros. Tengo la fe de que esto se solucionará de la mejor manera (…) la producción decidió suspender a ambos. Lo entiendo perfectamente porque ahora debemos estar enfocados en el campeonato que habrá contra México, sé que mis compañeros lo darán todo”, expresó.

En otra historia reveló emocionado que desea volver a las competencias y da el 100% por su equipo. “Me encantaría volver a competir y seguir dando todo por mi equipo. Agradecido por la oportunidad que me están dando “, agregó.

“Toda acción tiene su reacción”

“Las plataformas explotan Gigi, yo siento que hoy les voy a fallar a cada uno de mis ‘rodriguistas’ porque están esperando que destruya a Mario Hart y yo no lo voy hacer”, dijo en un primer momento el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el comunicador dijo que el tiktoker le habría dado un “tortaso que más parecía puñete” y eso tuvo su lógica reacción.

“Después de ver estas escenas no voy a justificar nunca una agresión venga de donde venga, pero quieres que te diga una cosa, si yo estoy en un juego y alguien me hace lo que Elías le hizo a Mario, pero creo que entiendo su reacción que eso se llama acción y reacción. Eso uno no lo piensa pero si alguien te agarra la cabeza, ese no es un tortaso, ese fue un puñetazo, Mario se lo devolvió”, agregó.

