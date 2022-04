«La vida es como un boomerang», dijo Rafael Fernández sobre ampay de Aldo Miyashiro

Compartir Facebook

El esposo de Karla Tarazona Rafael Fernández habló sobre la reciente ‘bomba’ en la farándula tras descubrir la infidelidad de Aldo Miyashiro con su ex reportera, al respecto Fernández hablo fuerte y claro.

El conocido también como el ‘Rey de los huevos’ acaba de llegar de su viaje a Punta Cana en donde aprovechó la transmisión en vivo de su esposa Karla para tocar el polémico tema.

«Yo creo que cuando actúas bien, la vida te recompensa, mientras si haces las cosas mal, también se te regresa. Todo en la vida es como un ‘boomerang’. Así que hay que hacer las cosas bien para que todo te salga de la misma manera», dijo Rafael.

Por su parte Karla le dio toda la razón a su esposo y recalcó que cuando uno actúa bien todo lo bueno llega a su vida, además aprovechó para bromear y decirle que ya no irá a más ‘pichangas’.

Asimismo, Karla también comentó el ampay del ‘Chino’ y afirmó que no se puede defender lo indefendible en respecto a las disculpas públicas que ofreció Aldo en su programa.

“Lo que me parece bien es admitir los errores, lo que no me parece es defender lo indefendible (…)”, dijo la conductora de Tv.

Karla Tarazona sobre Fiorella Retiz: “no es una muchacha ingenua de 15 años”

Karla Tarazona se refirió a Fiorella Retiz luego de ser la manzana de la discordia entre Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

“El no dijo que el amor se acabó, él dijo que venía de un viaje feliz en familia y que el alcohol y las circunstancias propiciaron y tomó una mala decisión”, dijo Karla Tarazona en un inicio.

“Lo que me parece bien es admitir los errores, lo que no me parece es defender lo indefendible porque sabemos que la Retiz no es una muchacha ingenua de 15 años que no sabía dónde estaba”, agregó.