“La vida prevalece sobre todo”: Madrecita dio a luz mientras recibía quimioterapia

Una joven madre tenía 5 meses de embarazo cuando luchaba contra el temible cáncer de mama. Su preocupación era evidente, pero afortunadamente, su hijo llegó sano al mundo.

Sabrina de 35 años, no sabía que enfrentaba un embarazo de 5 meses. Su preocupación iba creciendo, pues no debía detener los tratamientos de quimioterapias contra esta enfermedad. Sin embargo, gracias a Dios, el pequeño Giuseppe nació completamente sano pesando 3.5 kilogramos.

“Por mi problema oncológico me dieron seguimiento en otra instalación y los médicos que me atendieron, me dijeron que los tratamientos muy intensos a los que me sometieron hacían que el embarazo fuera extremadamente improbable”, contó Sabrina.

“No tomé precauciones especiales y atribuí mis dolencias, incluida esa leve hinchazón en el abdomen a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia que estaba haciendo”, añadió.

Los médicos que descubrieron el embarazo, conversaron con la joven madre y debían asegurarse de que el bebé estuviera sano. Para ello, debían ir con pruebas diagnósticas e interrumpir los tratamientos oncológicos de momento.

“Soy consciente de que mi camino debe continuar, pero mi hijo es la demostración de que la vida muchas veces es más fuerte que todo y prevalece incluso donde hay una fase de sufrimiento. Hubiera tenido que esperar a que se completara el tratamiento antes de poder imaginar un posible embarazo, pero la vida prevalecía sobre todo”, dijo.

En la actualidad, la joven madre ya disfruta de su pequeño en casa. Ella considera que es un milagro de vida, sin embargo, entiende que debe continuar en su lucha.

“No debemos dejar de luchar nunca: me dirijo a quienes padecen una enfermedad como la mía, pero también a quienes simplemente desean tanto un hijo y temen que ese deseo nunca se haga realidad”, concluyó.

