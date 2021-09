‘La Voz Senior’: Daniela Darcourt llora al ver a su mamá en audición

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La cantante de salsa vivió un emocionante momento en ‘La Voz Senior’ al ver a su madre en la audición a ciegas. Gran sorpresa y bonita, como describió ella fue voltear la silla y ver a su progenitora en escena.

Por supuesto, todo se trataba de una sorpresa y al término de la canción, la titular de ‘Señor mentira’ solo tuvo palabras de elogios para su madre, la razón de su vida. “¿Por qué me hacen esto? Ay”, dijo claramente emocionada.

En ese instante, su madre comentó que lamentablemente por la carrera musical que lleva su hija no pueden frecuentar mucho. “Tenemos un espacio mínimo que no podemos compartir muchas cosas bonitas, muy a parte del trabajo y su carrera”, dijo.

También te puede interesar: Botan de depa a hija de Laura Bozzo por deuda

“He venido con toda la intención de hacerte presente que vivo orgullosa de ti, de los logros que estás alcanzando verte aquí en este escenario. Ya yo no tengo palabras, pero quiero que sepas que siempre estás en mi corazón y estoy presente para donde tú quieras”, agregó.

Darcourt finalizó su mensaje aconsejando a los televidentes y fans pasar tiempo de calidad con la familia, que es lo más preciado que Dios nos dio. “Estoy trabajando, haciendo muchas cosas y por eso a veces trato de decirle a los jóvenes que la familia es importante, que un mensaje una llamada, un momento en nuestra soledad que tenemos dos minutos libres. Yo sido haciendo esto por ella”, dijo emocionada.

También te puede interesar: Peruanos en México asustados tras el terremoto

Daniela Darcourt llora en vivo al recordar a su abuelo con emotiva canción

La cantante de salsa Daniela Darcourt pasó un emotivo momento en el programa de La Voz Perú al recordar a su fallecido abuelo cuando un concursante interpretó un tema que le gustaba a su familiar.

Aldair Sánchez un concursante del equipo de la salsera interpretó la canción “Dos gardenias”, su presentación fue tan emotiva que no espero que Daniela empezara a llorar como si de una niña se tratase, sin embargo el motivo conmovió a muchos en el set.

Al terminar de cantar el tema y ser consultada por Cristian Rivero el porque de sus lágrimas la cantante con un nudo en la garganta mencionó que la canción era uno de los temas favoritos de su abuelo quien falleció el año pasado por el virus.

“Cada vez que escucho la canción, me imagino bailando a mi abuelo. A veces siento que me abrazara y como si estuviera entre nosotros, eso es lo que me pone triste”, dijo muy sentida Daniela.

Pues la cantante ha demostrado ser una persona muy apegada a su familia, muy hogareña y cuando perdió a un familiar tan importante para ella como lo era su abuelo sintió como si el mundo se le viniera abajo pero le consolaba saber que estaba en un mejor lugar libre de sufrimientos.

MIRA TAMBIÉN: Facundo Gonzáles niega amenaza a ‘El Zar’ y le responde: “Pedí respeto para las mujeres”