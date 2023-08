La Wendy peruana: Usuarios muestran su apoyo a la Uchulú y aseguran que ganará «La Casa de Magaly»

Durante los últimos capítulos de ‘La casa de Magaly’ muchos usuarios empatizaron con la popular ‘Uchulú’. Incluso, la compararon con la conocida Wendy Guevara, quien participó en el programa ‘La casa de los famosos’ en México.

Seguidores comparan a la Uchulú con Wendy Guevara

A raíz de la popularidad que ha conseguido la Uchulú en redes sociales, muchos seguidores del programa ‘La Casa de Magaly’ le muestran su apoyo. Incluso, indican que votarían por ella para que gane en el programa.

Además, la comparan con la conocida Wendy Guevara, quien hace poco ganó el programa ‘La Casa de los famosos: México’. “Uchulú, nuestra Wendy Peruana”, “Uchulú, solo por ti esa casa tendrá sentido”, “Ese programa solo lo veré por Uchulú, son alguno de los comentarios en Tik Tok.

“El formato de mi programa son noticias del espectáculo. Nosotros no podemos obviar la información que manejamos día a día. Es por eso que ‘La Casa de Magaly’ es una secuencia. Así fue y será concebida siempre, a menos que se lance un programa que se emita otro día de la semana y que, de repente, se pueda ver por plataformas digitales las 24 horas del día. Mi reality no ha sido planteado de esa forma. La idea original fue otra”, indicó la conductora ante el posible cambio del formato.

La Casa de Magaly al mismo estilo que México

El aclamado reality de convivencia emitido en el programa ‘Magaly TV, La firme’ cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo nacional. Andrés Hurtado, Samahara Lobatón, La Uchulú, Fiorella Retiz, Gabriela Serpa, Alfredo Benavides, entre otros, son quienes día a día conviven en la casa de la popular conductora Magaly Medina.

La gran acogida del público peruano con el programa no ha pasado desapercibida, pues la conductora de televisión no ha descartado emitir el popular programa en vivo más adelante. Incluso, los seguidores del programa también solicitan que el formato del concurso cambie y sea emitido en vivo.

“Nosotros no hemos descartado hacer otra temporada que sea diferente, que se siga a través de plataformas y que se haga como un programa especial. Pero eso no es algo que dependa de mí, es algo que depende de la programación del canal. Mientras tanto, yo no puedo transmitir 24 horas en mi programa, y tampoco puedo llenar la hora y cuarto del espacio solo con el reality, porque estaría descuidando la esencia de lo que es Magaly TV La Firme”, detalló Medina para Infobae.