La ‘Yaha’ afirma que no se volverá a enamorar: “Con el tiempo me volví un poco fría”

¡Ya no cree en el amor! Pese al ampay en coqueteos con el cantante Nesty, la salsera jura que no se enamorá pues está enfocada en su carrera.

Yahaira Plasencia sorprendió a miles de sus seguidores al revelar algunos detalles de su vida sentimental a través de una ronda de preguntas en Instagram.

Un usuario le preguntó si era fácil sobrellevar una relación y su carrera a la vez, a lo que la artista respondió lo siguiente: “No lo sé, Rick. Quizás si me enamoro, pero eso no va a pasar (con el tiempo me volví un poco fría) estoy muy bien asi”, comentó.

Además le consultaron si le gustaba alguien: “¿Te gusta alguna persona en este momento?”, la cantante solo atinó a decir que ‘quizás’ hay alguien en su vida, pero que quiere estar sola.

NESTY ‘ECHA’ A YAHAIRA

El cantante fue invitado al set de Magaly La Firme y muy fiel a su estilo la popular ‘Urraca’ no pudo evitar hablar del beso que se dio el cantante Nesty con Yahaira Plasencia.

Con motivo de presentar su nuevo lanzamiento musical «Mala gente», el cantante Nasty fue entrevista por Magaly Medina donde respondió a la pregunta que muchos se han hecho desde sus casas por el famoso ‘chape’ a la ‘Reina del toto’.

«Este chico está en la boca de todos ahora, ¿es cierto que tú estás ocupando el lugar de Jefferson Farfán en el corazón de Yahaira Plasencia?«, fueron las contundentes palabras de Magaly quien no entró en rodeos para ir directo al punto con Nesty.

La conductora no paraba de lanzar una que otra carcajada por los diversos apodos que le han puesto al cantante como ‘zancudo’ o ‘vampiro’.

Como se recuerda ambos cantantes fueron ‘ampayados’ en una conocida discoteca y se logra apreciar como Nesty la agarra del cuello de una manera muy provocativa, según el cantante dijo que era para pedirle que le eche hielo al vaso, lo que Magaly no creyó y solo atinó a reírse sarcásticamente.

«No, para nada… Ella es mi amiga, no, eso fue un eso cordial. Yo soy cariñoso, yo vacilo cariñosito. Más nada que eso, solo somos amigos… Los amigos no se besan en la boca, eso fue en el cuello… Eso fue un agarrón para decirle échame hielo en el vaso, nada», expresó entre risas Nesty sobre su nueva amiga Yahaira Plasencia.

