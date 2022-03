Ladrón asalta a su profesor de la escuela y luego le pide perdón: “disculpe, de corazón”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un profesor descubrió que fue asaltado por un ex alumno a las afueras de una escuela en Tucumán, Argentina. La víctima identificada como Julio Ferrari fue interceptado por dos inescrupulosos armados y le intentaron robar su mochila, pero este se resistió y las ‘hienas’ huyeron.

Finalmente, los sujetos terminaron por huir en la motocicleta tras quitarle la mochila, mientras que el profesor los persiguió y le gritó a uno de ellos: «Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor».

También puedes ver: Andrés Hurtado se burla de ‘La Chola Chabuca’ y JB: “No somos competencia”

Ferrari afirmó que «cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis ex alumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años».

«Cuando se dio la vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular. Ahí agarré las cosas gracias a los vecinos», complementó en su relato.

Luego, Julio Ferrari decidió contactarse con el joven y éste le mandó un mensaje contándole algunas cosas y pidiéndole perdón.

También te puede interesar: Susy Díaz dice que Farfán es un buen galán porque “da buenos regalos y carteras de marca”

«Quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí. Ahora me acuerdo que usted me ayudó mucho y yo lo quiero a usted, porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo», sostuvo el joven.

“Le pido mil disculpas por mi error. Le prometo que nunca va a volver a pasar. Cuídese, profe, disculpe, de corazón», cerró.

El propio Ferrari afirmó que «hay que hacernos cargo de la sociedad con respecto a los consumos problemáticos. El Estado tiene que ayudar, principalmente los medios de comunicación, porque no llega un mensaje de concientización a los jóvenes».

La insólita historia no tardó en viralizarse en las distintas redes sociales.

Mira también: Dalia Duran responde a John y Giuliana quienes criticaron su exposición tras pedir ayuda para salir adelante con sus hijos