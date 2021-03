Ladrón trata de esconderse frente a la Policía, pero es capturado

Compartir Facebook

Quería hacer la épica. Un ladrón quiso zafar de la Policía de Argentina, tras robar una camioneta de un repartidor, escondiéndose frente a los efectivos. Lastimosamente, no tuvo el final que quería.

El insólito hecho ocurrió en Avellaneda. Dos delincuentes armados apuntaron al trabajador para que entregue el vehículo lleno de productos. Montados en el carro, los sujetos quisieron comenzar la huida, pero el auto se detuvo.

Los vecinos, al darse cuenta del atraco, llamaron a las autoridades para que detengan a los ladrones, quienes dejaron a un lado el vehículo y siguieron con el escape a pie. Afortunadamente, los efectivos llegaron rápidamente al lugar para dar con los delincuentes.

Para complicar la tarea de las autoridades, los sujetos se dividieron, pues ya no querían llevarse la mercadería, sino zafar de la Policía que los tenía rodeados. No obstante, la suerte no fue la misma para ambos. Uno sí logró escapar de los agentes, pero el otro optó por una decisión que le costaría carísimo.

Cansado de huir, uno de los ladrones decidió recurrir a un escondite para burlar a los efectivos. El hombre vio una palmera un poco frondosa, se subió encima y trató de camuflarse con la planta. Para su mala suerte, llegaron otros policías en moto, quienes vieron claramente cuál era la idea del delincuente.

El agente sacó su arma de reglamento y, apuntándole, lo hizo salir al inexperto ladrón, pues fue reducido de inmediato. Según los testigos, los sujetos amenazaron al repartidor con armas de juguetes por lo que no representaban mayor peligro para la Policía.

Afortunadamente, las cámaras de seguridad del lugar grabaron toda la increíble escena. En redes sociales, los usuarios se burlaron de la actitud del ladrón, pues pensó que estaba jugando a las escondidas con el agente.

