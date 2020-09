Compartir Facebook

A puertas de cumplir este 10 de octubre cuatro años en la pantalla chica, la conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, se mostró agradecida por el cariño del público y dice que hace oídos sordos a las críticas negativas. Asimismo, aplaudió la decisión de Jossmery Toledo de denunciar a Jean Deza y le dio un jalón de orejas a Shirley Arica por burlarse de la expolicía.

-Hay muchos que piensan que tus historias no son reales…

Cuando el programa empezó fuimos tajantes de darle lo mejor al púbico, lo que es real y verdadero. No hubiera entrado a un programa sino me hubieran dejado decir la verdad y hablar cosas reales. No podemos estar maquillando y actuando de esa manera y engañando al público.

-¿Qué opinas de las críticas hacia Sheyla Rojas?

Para nadie es bonito que ingresen a su intimidad, no tenemos derecho de juzgar a otra persona que se pudo haber equivocado, no sabemos, es su vida. Pero hay que recordarle a la gente que tenemos una familia que está detrás de cualquier situación. Está bien, son personas públicas, pero no estoy de acuerdo con el tema de insultarla, juzgándola, cuestionarla, cada quien es responsable de sus actos, agregó Lady Guillén.

-Jossmery Toledo denunció a Jean Deza por violencia física y psicológica…

Si la señorita decidió denunciar hay que resaltar eso, porque a veces muchas mujeres no cuentan o no denuncian por temor. Qué bueno que lo haya hecho si se sintió dañada o maltratada, y ojalá haya una investigación clara y directa, porque nadie tiene derecho de tocarte un pelo ni mucho menos minimizarte.

-Shirley Arica se ha estado burlando de ella…

Está mal y triste que otras mujeres se estén burlando de esta situación. Quien ha denunciado es víctima y nadie tiene que burlarse al decir si trabajaba o no. Si Jossmery denunció debemos creerle y lo que ha manifestado se demostrará en el peritaje.

