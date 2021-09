Lady Guillén promete dar pelea en ‘Reinas del show’: “Soy abogada, pero también bailarina”

Compartir Facebook

Lady Guillén fue presentada por todo lo alto en ‘Reinas del show’. Su aparición dio que hablar y ahora promete dar pelea; asegura que sus contrincantes no la tendrán fácil.

La exconductora de ‘Tengo algo que decirte’ dijo que aunque se encuentra en desventaja pues no baila hace mucho tiempo, ella se mantiene positiva y promete avanzar en la competencia pues ella es bailarina.

“Estoy en desventaja porque no estuve en actividad constante. Pero hay que ponerle esfuerzo, actitud y así se pueden lograr muchas cosas. Daré todo de mí para poder estar al nivel de todas las chicas, todas son buenas. Deseo seguir y por qué no levantar la copa”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Lady Guillén aprovechó el espacio para advertir a sus compañeras que se preparen pues llegar a su nivel más alto es solo cuestión de días. “Soy una mujer de retos, he pasado de todo y siempre salí adelante. Nada me va a derrumbar (…) Soy abogada y también bailarina”, dijo en conversación con un diario local.

Lady Guillén tras abrazo con Gisela: “Sentía que me miraba mi mamá”

La exconductora de televisión, Lady Guillén, fue presentada por todo lo alto en ‘Reinas del show’ y no pudo evitar emocionarse en su vuelta a la televisión.

Gisela, testigo del hecho, se animó a darle un caluroso abrazo, conmoviendo aún más a Lady Guillén que ya derramaba lágrimas. “Fue el momento más hermoso que viví en medio de mi recuperación, porque sentí claramente que Gisela me miró a los ojos con ojos de madre y se lo he comentado a muchos de mis allegados”, dijo.

“Cuando me llené de emoción en ese momento, yo la miré entre las luces, sentí que me miraba mi mamá. Esa es la actitud de una madre cuando ve a su hijo mal, no importa la situación que uno pase, el lado humano como conductora, ella nunca lo ha perdido”, agregó.

Lady Guillén también afirmó que se sentía nerviosa pero contenta de regresar a la pista de baile. “Eso es lo que hace una mamá viendo el dolor de otro, cuando te identificas con alguien. Ese mensaje que ha dado ella, debe ser tomado tal y como es. No debemos ser indiferentes, no debemos ser indolentes ante el dolor ajeno, y más si ha sido una mujer que ha pasado por un estado de violencia, siempre va necesitar de un abrazo”, finalizó.

