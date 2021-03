Compartir Facebook

La abogada y exconductora de televisión Lady Guillén no pudo evitar expresar su molestia frente al terrible caso de Sofía Franco tras ser acusas de agresión.

Lady habló sobre las grabaciones en las que los efectivos policiales van a atrapar a Franco, incluso recordó el tiempo en el que ella fue agredida e incluso habló del esposo de Sofía.

‘Él actuó como abogado, desde el primer momento en grabar este video donde supuestamente estaría la Policía, presuntamente golpeando’, explicaba Lady Guillén.

Frente a ello, recordó el momento en que su agresor actuó de manera similar razón por la que ahora se encuentra recluido en el penal, sin embargo se mostró muy molesta por el actuar de Álvaro Paz de la Barra.

‘Yo me preguntó cuando alguien ve a la madre de su hijo que está en esa posición, yo la tranquilizo’, comenzó explicando Lady indicando que el actuar de Paz de la Barra no fue el mejor frente a este problema.

‘Me hace recordar cuando mi ex agresor, que está en el penal, me grabó cuando me estaba haciendo daño, no pueden grabar a una persona que está sufriendo’, sentenció Lady.

Un lamentable hecho que sigue dando de qué hablar y que aún se encuentra en investigación tras la denuncia de Paz de la Barra en contra de su aún esposa Sofía Franco por este episodio de agresión.

