Laly Goyzueta: “No tengan miedo vacunarse”

Ante el fallecimiento de la voluntaria peruana que recibió el placebo en los ensayos de vacuna Sinopharm, la actriz Laly Goyzueta contó que también fue una colaboradora en esta prueba. Lamentó el deceso de la mujer y aseguró que hasta el día de hoy viene siendo monitoreada por personal de salud. “Me dio mucha pena perder a una peruana que ha sido voluntaria y eso nos toca un poco a todos los voluntarios, pero creo que en un inicio la noticia no fue llevada de manera correcta porque se puso en duda el seguimiento que se nos hace. La información no fue bien llevada y por eso la gente tiene miedo. Yo invoco a todos los voluntarios que se sigan cuidando, esto no se acaba ahorita”, comentó en un inicio. La actriz hizo un llamado a la calma ante las nuevas variantes e invitó a todo el público a que se coloque la vacuna contra el Coronavirus cuando llegue al Perú. “Fui voluntaria y estoy comprometida con mi país, con la ciencia, les pido a todos que no tengan miedo.

Yo no sé si me han aplicado el placebo o la vacuna pero tenemos que seguir unidos”, comentó. De otro lado, aseguró que el regreso a la cuarentena ha sido por el descuido de los ciudadanos. “Creo que nos hemos relajado mucho, la gente no midió las consecuencias, es una situación que hay que controlarla”, refirió Laly.