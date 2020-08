Compartir Facebook

Lamentable. El director de la Oficina General de la Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, Pedro Angulo, informó que hay 132 trabajadores destacados que se contagiaron con COVID-19, según un medio local. Asimismo, dio a conocer que tres trabajadores fallecieron a causa del nuevo coronavirus. Uno de ellos, era un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras que los otros dos fallecieron fuera de sus labores en la Casa de Gobierno.

“Nada, ni el dinero, ni lo que ya puedan hacer, me puede regresar a mi papá. No sabe el dolor que me causa(…) “Mi papá murió por negligencia de muchas personas, muchas personas. Cada quién en su conciencia”, afirmó Karlita Cieza, hija del suboficial fallecido.

Mario Antonio Cieza Cubas trabajaba en Palacio de Gobierno, asignado por la División de Seguridad Presidencial. Él falleció por COVID-19 en junio último. Cieza Cubas era suboficial de la Policía y tenía 25 años de servicio. En Palacio de Gobierno se ocupaba del traslado de los altos funcionarios.

Su hija contó que su padre le dijo que, desde marzo hasta el mes de mayo, no le realizaron ninguna prueba de detección de coronavirus y que además le comentó que ya habían muerto dos soldados.

Consultados al respecto, Pedro Ángulo, director general de la Oficina General de la Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno, lamentó la pérdida del policía indicando que tuvo el privilegio de trabajar con él, pero aclaró que “no evidencio ninguna conducta negligente”.

Hay otros dos trabajadores que también fallecieron por COVID-19, pero en Palacio de Gobierno aclararon que ellos no se encontraban laborando cuando ello ocurrió, pues aseguran que fueron enviados a casa cuando empezó la pandemia. “Los dos únicos fallecidos, a parte del señor Mario Cieza Cubas, son personas que no han venido a laborar”, sostuvo Ángulo.

Finalmente, refirió que, entre todos los trabajadores de Palacio de Gobierno, tanto personal civil, como destacados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se reportaron 132 casos positivos de coronavirus. Un número bastante alto, teniendo en cuenta que allí trabajaban 745 personas antes de la pandemia.