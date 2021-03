¡Lamentable escena! Niños golpean e insultan a su madre hasta hacerla llorar | VIDEO

Compartir Facebook

Terrible. Este terrible caso compartido en redes sociales está siendo rápidamente viral por la gran indignación que causa en los cibernautas. En el video se observa a dos niños golpeando a su propia madre en pleno centro de Armenia.

Mortificada y avergonzada

Al parecer, esta no sería la primera vez que la vendedora de tintos, cafés de ese país, es agredida por sus hijos, quienes no superan los 12 años.

Las imágenes muestran que el niño le reclama a su mamá por no darle gusto en algo que le había pedido. Como la mujer no accede, el menor le lanza varios puños. La escena fue rápidamente recriminada por un usuario quien se dispone a grabar la escena, el pequeño no se muestra avergonzado y sigue golpeando a la madre quien llora de impotencia.

‘Cría cuervos…’

La escena parecería de una película dramática, pues la hija quien ve a su madre siendo golpeada por su hermano, se acerca también a golpearla. Los testigos, indignados, pidieron respeto por la mujer, que en medio de las lágrimas pedía no ser golpeada más.

“Hay que llamar a la Policía, para que se los lleven a los dos, no respetan ni a la mamá, es tu mamá, respétala. ¿Cómo le vas a pegar a tu mamá? Quién dijo que los hijos pegándole a la mamá, groseros”, dicen insistentemente los transeúntes a los menores.

Sin un poco de verguenza, quizá sin saber el espectáculo que estarían brindando, los niños no paran de mostrarse altaneros. Los transeuntes siguen sin saber qué hacer y solo atinan a seguir grabando y pidiendo respeto para la pobre madre quien se trata de abrazar a su hija y ella la rechaza.

Según las personas que estaban alrededor, cada vez que el niño le pide algo a su mamá y esta no lo complace, el menor le quiebra los termos en los que vende tintos la mujer.

“Ya le ha quebrado los termos a la mamá, el de los tintos, la cafetera”, expresa uno de los testigos quien comenta no es la primera vez.

