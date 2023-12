¡Lamentable! José Peláez anuncia terrible accidente de su novia: ¿qué pasó?

¡Mucha fuerza! José Peláez, conductor de “El gran chef famosos”, es un apasionado del mundo del atletismo, en específico, de las maratones. Antes de conducir el reality de cocina, dedicaba su tiempo a correr en diversas maratones y esta pasión la comparte junto a su novia, Alejandra De La Flor. Sin embargo, no todo es alegría, ya que en sus redes sociales, el también actor contó que su pareja sufrió un terrible accidente.

¿Qué pasó con la novia de José Peláez?

José Peláez comparte su pasión por la conducción de “El gran chef famosos” junto con su otro gran amor: las maratones. Él y su novia han formado un dúo increíble y, cuando los tiempos cuadran, salen a correr juntos por las calles de Lima.

Sin embargo, el conductor recientemente reveló, con profundo pesar, un hecho que lo tiene muy preocupado de cara a una próxima maratón internacional, en la cual tiene planeado participar junto a su novia.

“He hecho una paradita aquí, frente al señorío de Surco para decirles que tengan mucho cuidado con esos rompemuelles que están ahí. Hoy día, a diferencia de los últimos sábados no estoy corriendo con Ale, mi novia”, empezó diciendo el conductor de “El gran chef famosos”.

Según relató José Peláez, su novia, Alejandra De La Flor, sufrió un terrible accidente hace un par de días. Además, el conductor de televisión advirtió a los aficionados del atletismo tener cuidado al correr por dicha calle.

“Hace dos o tres días, ella (su novia) iba corriendo por aquí y se sacó la michi en esos rompemuelles de ahí. Así que tengan cuidado. Ale, comentándolo en sus grupos, se dio cuenta que hay un montón de gente que por alguna extraña razón se cae justo ahí. Es en esos rompemuelles que están ahí medio caleteados, pintados de blanco. Así que tengan mucho cuidado”, acotó José Peláez.

La maratón en la sangre

Durante la cuarta temporada de “El gran chef famosos”, José Peláez sorprendió con su ausencia por varios días. Por este motivo, muchos usuarios reclamaron y exigieron una explicación al respecto. Debido a esto, a través de sus redes sociales, el popular conductor reveló los motivos por los que se ausentó del reality.

«Tengo un secreto que contarles. Después de 130 episodios de ‘El Gran Chef Famosos’, no estaré por unos días y tengo sentimientos encontrados. Como mucho de ustedes saben, una de mis más grandes pasiones consiste en conocer el mundo a través de sus maratones. Desde hace un montón de tiempo me venía preparando para correr la Maratón de Chicago que es una de las maratones más importantes del mundo. Sucede solamente una vez al año. Y es por ese motivo que no estaré en el programa algunos días», contó José Peláez en aquella oportunidad.