¡Lamentable! Robotín fue diagnosticado con diabetes

El famoso cómico Alan Castillo, mejor conocido como ‘Robotín’ se encuentra pasando otro momento difícil que lo ha llevado a sumergirse en un cuadro de depresión.

Ayer fue cumpleaños número 37 del personaje que ha hecho reír a miles de peruanos con sus ocurrencias, pues desde que se hizo conocido, Robotín ha tenido el apoyo constante de sus seguidores por alegrar el día de grandes y pequeños.

Sin embargo, debido a los continuos problemas que vino atravesando con su familia por la paternidad de sus hijas lo llevo a descuidar su salud y su carrera profesional.

“No ha sido mi año, me han detectado diabetes y lo que me pasó (con el tema de sus hijas), pero no he perdido las fuerzas y la voluntad para seguir adelante. Mis hijitas me hicieron un video de cumpleaños, derramé mis lágrimas porque soy un poquito sentimental”, dijo Alan Castillo.

La verdad

En el programa de Andrea Llosa se reveló que Alan Castillo había sido engañado por muchos años, pues su esposa le había ocultado que dos de los hijos que criaron juntos no tendrían como padre a Robotín.

Lo que provocó que Robotín se indignara y estallara a lagrimas ya que el ama con todas sus fuerzas a sus pequeños.

“He estado fingiendo que tenía una relación feliz en muchos reportajes que me han hecho por mi trabajo, pero siempre he fingido porque la realidad era otra. Quizás en los primeros años he tratado que las cosas estén bien, pero conforme pasaron los años todo esto se ha ido complicando” dijo Robotín para el canal de Andrea.