Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gianluca Lapadula llega esta noche a la capital para incorporarse a los entrenamientos de la selección, luego de una breve pausa, tras el término de la temporada en Italia. Además, Cristian Cueva y André Carrillo también se unirán a la ‘bicolor’ desde la próxima semana.

Mira además: ¡El amor lo puede todo! ‘Gringa’ que vino a Perú deja todo para casarse con cusqueño

El delantero de Benevento retornó a la senda del gol; no obstante, ello no fue suficiente para evitar que su equipo descienda a la Serie B. En una entrevista que tuvo para FPF Play, Lapadula confesó que viene a Perú con muchas expectativas sobre las Clasificatorias en especial por Paolo Guerrero, a quien aún no ha tenido la dicha de jugar con él en la bicolor: “No tengo problemas de ser el único punta o jugar con Paolo”.

Por su parte, Cueva demostró que está pasado un gran momento en el último partido que disputó con Al-Fateh, donde anotó un golazo de tiro libre, para el segundo de los tres tantos que marcaron la noche del martes. El cuadro árabe se ubica en el séptimo puesto de la tabla de posiciones, a un partido de culminar la temporada.

Otro que también llega la próxima semana es André Carrillo. Si bien resta una fecha en la liga de Arabia Saudita, el Al Hilal se convirtió nuevamente en campeón, tras ganar su último partido y así asegurar los cuatro puntos de ventaja en el acumulado.

Entérate de más: Sábado y domingo toque de queda en Arequipa por debate

De momento, los jugadores que militan en el extranjero y que se han sumado a los trabajos en La Videna son Pedro Aquino, Anderson Santamaría, Renato Tapia, Miguel Trauco, Sergio Peña y Miguel Araujo. Con ellos también vienen entrenando algunos de los futbolistas del medio local, aunque restan aquellos que disputan la Libertadores y la Sudamericana.