Lapadula no tiene miedo a la altura

A pocas horas del encuentro a jugarse mañana ante Ecuador, Gianluca Lapadula reconoció que la selección peruana recibió un duro golpe por la derrota ante Colombia, pero que ahora está enfocado en conseguir los tres puntos ante Ecuador, además dejó en claro que no tendrá problemas de jugar en Quito.

“Me han dicho que no será sencillo, que tengo que tener cuidado con la respiración. No tengo problemas de jugar el fútbol en la altura ni en ningún lado”, afirmó el atacante. En cuanto al ambiente que hay al frente de la rojiblanca luego de la derrota, el delantero del Benevento dijo: “Todos sabemos que no es un momento sencillo.

Es un momento que tenemos de estar más unidos que nunca”, declaró, tras dejar en claro que la expulsión de Miguel Trauco fue el punto de quiebre del compromiso en el Estadio Nacional. “Era un partido muy parejo y la expulsión cambió todo”, agregó. Sobre su buen ingreso ante Colombia afirmó: “Yo siempre he jugado así el fútbol, como algo que te puede levantar. Si crees es lo que haces… quería ayudar a mi equipo y a mi selección, lo siento por la derrota”.

Además, Lapadula habló sobre el hecho de alternar con Paolo Guerrero: “Es un honor jugar con el capitán, es un símbolo y un jugador histórico de la selección. Siempre la ‘9’ ha sido la suya. He tenido la oportunidad de conversar con Paolo, es un grande”.

Finalmente, Lapadula confía anotar su primer gol con la selección. “Tengo muchas ganas de ganar mi primer partido con Perú porque es muy importante para mí. Todos los delanteros esperan anotar y espero ayudar”, culminó.