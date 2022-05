«Las chicas me pedía contenido más hot», Nicola Porcella cerró su Onlyfans

Compartir Facebook

El ex chico reality reveló que cerró su cuenta de Onlyfans pues los usuarios esperaban contenidos más subidos de tono y era algo de lo que no estaba dispuesto a hacer.

El modelo Nicola Porcella fue entrevistado por Shirley Arica en su canal de YouTube donde se animó a revelar infidencias de su vida personal.

Porcella señaló que en la plataforma había ganado nada más y nada menos que 15 mil dólares, es decir 50 mil soles, tras sus 7 meses de permanencia en la página para adultos.

«Lo cerré. Mi contenido no era erótico, solo eran fotos de mi Instagram, y las chicas me pedían otro tipo de contenido que no estaba dispuesto a hacer. ¿Cuánto gané? 15 mil dólares aproximadamente. Además, tuve que viajar a México», reveló.

Además, el influencer reveló que nunca se ha besado con un hombre y de ser el caso elegiría a Pablo Heredia.

«No, tengo muchos amigos gays. Si tuviera que chapar a alguien, si es que en, algún momento, me voy por ese lado, me inclinaría por Pablito Heredia», afirmó Nicola.

Nicola Porcella hace confesión sobre la depresión: “Siempre tengo recaídas”

El ‘ex chico reality’ se sinceró con todos sus seguidores y reveló que lamentablemente no ha podido superar la depresión de la que padece, por completo.

El ‘ex chico reality’ decidió interactuar con sus seguidores y responder algunas de las dudas más comunes que tenían con respecto a él. Y hubo uno de ellas que trajo a su memoria lo que vive día a día con la depresión.

“Disculpa la pregunta pero también sufro depresión y ansiedad, ¿Cuándo fue tu última recaída?”, preguntó uno de sus seguidores. Nicola se sinceró por completo con aquella persona y le contó que lamentablemente sufre de recaídas constantemente.

“Siempre tengo recaídas, lo importante es tener las herramientas para saber manejarlo”, dijo Nicola. Además, su respuesta la acompañó con una fotografía de un tatuaje cerca de su muñeca, que se lo habría hecho por su enfermedad de la depresión.