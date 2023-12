“Las cosas cambian”: Luciana Fuster sorprende con respuesta sobre matrimonio con Patricio Parodi

¡Patricio llora de impotencia! Luciana Fuster vive un cambio radical en su vida tras su reciente coronación como Miss Grand International. La chica reality llegó a Perú hace unos días y fue recibida por cientos de fanáticos, quienes no dudaron en abarrotar el aeropuerto Jorge Chávez. Tras esto, fue presentada en diversos programas de América Televisión y también se sometió a las preguntas de la prensa. Uno de los cuestionamientos fue un posible matrimonio con Patricio Parodi, a lo que la modelo dejó una sorprendente respuesta.

¿Luciana Fuster no se quiere casar con Patricio Parodi?

El nombre de Luciana Fuster viene siendo tendencia en los últimos meses. Toda esta fama a nivel mundial le llegó tras su brillante participación en el Miss Grand International, donde no paró hasta conseguir la corona.

Con esta distinción, Luciana Fuster deberá vivir un año completo en Tailandia y desarrollará diversas actividades como reina de belleza. Muchos piensan que su relación con Patricio Parodi podría llegar a su fin, pero ambos han descartado que eso suceda.

Sin embargo, Luciana Fuster dejó un enigmático mensaje respecto a su futuro sentimental. Un reportero de “América Espectáculos” le consultó sobre la posibilidad del matrimonio con Patricio Parodi, a lo que la reina de belleza no dudó en contestar y sorprendió al decir que “las cosas cambian”.

“Hace mucho planeaba casarme a los 25 y en enero los cumplo. La vida cambia, las cosas cambian y las prioridades cambian. Tenía muchas cosas y proyectos para ya, pero los he tenido que postergar”, expresó la popular “Lu”.

Si bien la respuesta no confirma una crisis en su relación o un alejamiento de ambos, dio mucho que hablar y los rumores sobre una pronta separación entre ambos se hacen más notorios en redes sociales.

No más concursos de belleza

Con la prensa a su alrededor, Luciana despejó las dudas sobre más concursos de belleza. Aunque muchos esperaban verla en el Miss Perú, ella aclaró que, por ahora, no tiene planes de sumarse a más certámenes de ese tipo. Aunque la noticia no fue la que sus fans esperaban, la popular “Lu” expuso sus motivos.

«No (participaría en nuevos concursos). Depende mucho, tengo un año entero para vivir en Tailandia y cuando yo vuelva vamos a ver qué es lo que pase. Sí tengo algunos proyectos, sí tengo cosas en mente y depende del camino», indicó en un primer momento Luciana Fuster.

Lo que sí dejó claro es que no tiene intenciones de alejarse del mundo artístico, especialmente de la televisión, donde ha brillado en programas como «Esto es Guerra». «No me gustaría dejar la tele, nací para eso, para estar en pantallas y es algo que me apasione. Si tengo oportunidad de estar en TV o en cine también lo voy a hacer», afirmó.