«Las críticas no me importan» Tilsa Lozano respondió a los usuarios que están en contra de su participación en ‘El Gran Chef Famosos’

La polémica Tilsa Lozano no dudó en contestar a los usuarios que están en contra de su participación en la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Ella mencionó que no le importa los comentarios de sus detractores. Incluso, afirmó que no espera ganarse el cariño de los televidentes, pues si no la quisieron antes, menos ahora. Por ello, la popular Tilsa Lozano muestra que está acostumbrada a este tipo de críticas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tilsa Lozano respondió a usuarios que la critican

Durante la conferencia de prensa que ofreció ‘El Gran Chef Famosos’, los concursantes respondieron diversas preguntas. Ante ello, se le consultó a Tilsa Lozano sobre las críticas que ha recibido por parte del público. Recordemos que luego de que se anunciara que formará parte de la nueva temporada del programa, muchos usuarios mostraron su rechazo. Algunos mencionaron que dejarían de ver el programa y que ya ‘la habían fregado’.

«Las críticas no me importan, sino ya me hubiese tirado de un puente 20 años atrás. Mira mi amor, la gente que me quiere me va a seguir queriendo y la gente que no me quiere, no me va a empezar a querer ahora. Es así, la vida es así. Tú seguramente hay gente que le caes bien y le caes mal. Y como ya les dije a mis compañeros, la gente que no te quiere es la que más te está observando. Así que ahí van a estar atentos ante cualquier error que cometa en la cocina», contó la popular Tilsa Lozano.

Usuarios rechazaron el ingreso de Tilsa Lozano

Recordemos que con cada nuevo ingreso al programa culinario, muchos usuarios se muestran en desacuerdo con ciertos participantes. Ante ello, los internautas criticaron a Tilsa Lozano e, incluso, señalaron que ya no mirarán el programa. Todo ello, productos de los escándalos en los que se ha visto envuelta la modelo Tilsa Lozano. Uno de ellos fue el sonado romance que tuvo con Juan Manuel Vargas y por el cual fue criticada duramente.

«Que la eliminen primero. De todos los convocados en las otras temporadas fallaron con ella», «Qué afán de malograr un programa bonito, se acabó», «Sí, tú y yo nos preguntamos qué hace ella allí», «Sáquenla», «Ella no es querida por el público, no es agradable verla y escucharla. Una pena, me encanta el formato, pero qué les pasó, no busquen gente que genere polémica, sino a quienes sean agradables para el público televidente», fueron algunos de los comentarios en contra del ingreso de la modelo.