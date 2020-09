«Las mujeres deben denunciar el acoso», sostuvo Erick Elera

Compartir Facebook

Luego de un largo silencio, el actor Erick Elera se pronunció sobre la denuncia de acoso sexual que hizo su ex compañera de labores Mayra Couto, hacia Andrés Wiese cuando trabajaron en la serie ‘Al fondo hay sitio’.

Según contó el también cantante, en todo el tiempo que compartieron juntos jamás vio un tema de agresión entre ambos amigos.

“En su momento hablé con ambos, decidí no hablar del tema porque no quería que se siga extendiendo esa guerra llena de morbo. En las redes atacaban a uno al otro y les deseaban hasta la muerte. Y mucha gente detrás de la pantalla puede juzgar, pero sino han vivido no deberían meterse o juzgar a quienes salían a mostrar su posición”, comentó Erick en el programa ‘Modo espectáculos’ de Latina.

“Mayra y Andrés son amigos míos, a ambos los quiero mucho. De repente no percibí nada de lo que Mayra en su momento denunció, te hablo desde mi punto de vista. Y si hubiera pasado eso tampoco lo hubiera permitido porque hubiera sido incómodo para mí y para todos”, precisó Elera.

Sobre las denuncias de acoso sexual que ahora se han desatado contra el director de cine, Frank López-Garland, instó a las mujeres a no quedarse calladas.

“Las mujeres que denuncien, está bien que puedan decirlo en su momento que han sufrido acoso. Muchas personas seguro tienen miedo de mencionarlo en su momento, la cosa es no hablar a destiempo y no callar y de repente no seguirles el juego. Siempre voy a estar del lado de la justicia”.

