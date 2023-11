“Las nuevas generaciones son más frágiles”: Giacomo Bocchio le responde con todo a Josi Martínez (VIDEO)

¡No va a soportar! Durante la tercera temporada de “El gran chef famosos”, Josi Martínez se vio envuelto en una polémica con Giacomo Bocchio. El tiktoker acusó malos tratos por parte del chef tacneño e incluso lo tildó de “homofóbico y transfóbico”. Las críticas estuvieron divididas y en la conferencia de prensa de la temporada “La Revancha”, el jurado del reality decidió responder por primera vez sobre el tema.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre Josi Martínez?

Luego de su eliminación de la tercera temporada de “El gran chef famosos”, Josi Martínez decidió cargar sus baterías contra Giacomo Bocchio. El tiktoker agradeció a Javier Masías, Nelly Rossinelli y José Peláez, pero llamó la atención la ausencia del chef tacneño en dicha despedida.

Días después, el también influencer terminó por contar que Giacomo Bocchio lo habría tratado mal e incluso lo tildó de “homofóbico y transfóbico”. Ante estas acusaciones, el jurado del programa de cocina decidió responder por primera vez y le dejó las cosas bien claras a Josi Martínez.

“Obviamente que no lo soy, no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor. Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego. Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos”, indicó Giacomo Bocchio.

“Creo que las nuevas generaciones son cada vez más frágiles y eso es un problema, creo que las generaciones frágiles van a traer nuevos problemas, porque la vida no es fácil, la vida es dura. Como dijo Susan al comienzo, la vida es una lucha constante, hay momentos de alegría total y hay momentos de complicaciones en los que tenemos que luchar y poner el pecho. Siento que nunca le he faltado el respeto a nadie”, añadió Bocchio.

Origen del problema

Josi Martínez fue uno de los participantes que destacó en la tercera temporada de “El gran chef famosos”. Pese a ser resistido por muchos al inicio, se ganó el cariño del público y llegó a ocupar el quinto lugar del certamen.

Tras la culminación de la tercera temporada, Josi Martínez expuso en sus redes sociales que había sido víctimas de malos tratos por parte de un jurado del programa. Sin especificar el nombre, todas las señales apuntaban a Giacomo Bocchio y en entrevista con “Amor y Fuego” lo terminó por confirmar.

Pese a que en un primer momento no habló sobre el impase que tuvo, para sustentar su acusación reveló cuál fue el tenso momento que tuvo con el chef tacneño.

«Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes. Él (Giacomo Bocchio) se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien, como que los jueces se acercan a felicitar a la persona que continúa. En la parte en la que me toca a mí se acercan Nelly y Javier, y ese señor no se acercó», explicó Josi Martínez.