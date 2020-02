Laura Borlini dice que “Rodrigo debe pedir disculpas” a Karen Schwarz

El enfrentamiento entre Karen Schwarz y Rodrigo González ha causado diversas opiniones en el mundo farandulero. Laura Borlini, no dudó en brindar su apoyo a la conductora de ‘Mujeres al mando’ y aseguró que ‘Peluchín’ se excedió al compartir un video donde aparece la hija de la ex Miss Perú.

“Yo tengo una buena relación con Rodrigo, creo que muchas de las cosas que hace es parte del show de estar en tv y tienes que tener correa. Sin embargo, todo tiene un límite y en este caso si se ha excedido. Porque quieras o no, le tapes la cara o no, en el video aparece una menor, que es hija de Karen y que obviamente, como todas las mamás leonas no queremos que nuestros hijos estén involucrados en nuestros rollos”, dijo la conductora de ‘En Exclusiva’ que añadió que González debería pedir disculpas públicas a Karen.

“Es una mujer embarazada y está súper sensible, además está llevando un embarazo súper complicado. Creo que no lo hace menos el hecho de salir a pedir una disculpas públicas”.

LO LLAMAN DE LATINA

De otro lado, Magaly Medina, reveló que Rodrigo recibió la propuesta del gerente de Latina para regresar pero este puso sus condiciones. “Me contó que hace unos días fue llamado por Juan Pablo Olivares, gerente general de Latina, se reunieron donde nadie se entere porque no querían que esta reunión se filtre a la prensa (…) Y le dijo: ‘¿Qué podemos hacer para que tú vuelvas a Latina? Él pidió regresar pero no estar bajo el mando de la señora Susana Umbert”, dijo la periodista. (V. Rondón)