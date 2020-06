Laura Borlini jala orejas a Shirley Arica

Compartir Facebook

La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini, reveló que ella no hubiera optado por salir a despotricar contra Jossmery Toledo y Jean Deza, tal como lo hizo Shirley Arica.

“Yo no quiero opinar mucho al respecto porque no sabemos si realmente Shirley tenía una relación o no con este chico o si es que recién se estaban conociendo. Pero, pero en general, cuando uno deja una relación porque no le interesaba, por más duro que suene. Yo no creo en eso de que ‘tal chica se metió en mi relación’”, indicó la figura de Panamericana Televisión.

La también psicóloga dijo que la actitud de la ‘chica realidad’, la deja como una dolida tras el fin de su romance con el jugador de fútbol. “Si a mí me sucediera, yo no podría salir a decir ‘tal se metió en mi relación’ porque la vida continúa y estar quejándose de ese tercero nos deja mal paradas. A las finales salir hablar mal del otro nos deja como las dolidas o las piconas”, aseveró.

De otro lado, Laura vive preocupada por sus padres que se encuentran en Argentina. “Ellos viven en Mar del Plata y son personas mayores, mi angustia en pensar que si les pasa algo, no podemos hacer absolutamente nada, están solos. Mis dos hermanas están fuera de Argentina. Trato de poner mi mejor sonrisa con mi familia o con la gente con la que trabajo, pero lo que queremos es salir lo más pronto posible, deseando que la vacuna aparezca ya”, acotó. (V.Rondón)