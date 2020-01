¡Le canta verdades! Laura Borlini dice que Olinda no tiene dignidad

Luego que Olinda Castañeda se burlara del físico de Tilsa Lozano, Laura Borlini manifestó que la modelo no debería de opinar de las medidas de la exvengadora y menos ahora que oficializó su relación con Jackson Mora.

-Olinda les deseo lo mejor a Tilsa, pero se burló y dijo que parecía embarazada…

Tilsa tiene un buen cuerpo. Olinda queda mal parada al estar comentando sobre la relación de su ex y quedó demostrado que no le tiene ningún cariño porque cuando uno le tiene cariño a una expareja, terminas bien y cuidas el luto. Me parece ridículo que esté comentando ese tipo de cosas.

-¿No debería de opinar?

Si mi pareja está con otra y voy a salir a decir: ‘¡ay!, mira está gorda’, no pues. Un poco de dignidad, de ubicaína. Si ya fuiste en la vida de alguien, así te cause, dolor, indignación o lo que sea, lo peor que puedes hacer es demostrar que estás sangrando por la herida.

-¿Crees que esta dolida?

Se nota que está dolida y le pica, es normal a todos nos pasa o nos ha pasado, pero hablar de tu pareja no te suma te resta. Te deja como una mujer sin autoestima, dolida, abandonada y no pues. (A. Saavedra)