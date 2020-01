Laura Borlini: “Silvia Cornejo es la incondicional”

La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini, se pronunció sobre la relación que lleva su colega y conductora de ‘América Espectáculos’, Silvia Cornejo, con el padre de su hijo, Jean Paul Gabuteau, con quien se lució súper cariñosa en su fiesta de cumpleaños.

“Ella es la incondicional, lo cual no significa que pueda volver a pasar que él le sea infiel, lo ‘ampayas’ tú misma en un restaurante, te vas, al poco tiempo lo ‘ampayan’ en la fiesta del colegio de su primer hijo chapando con la misma mujer con la que lo ampayaste, y te dijo que no iba a volver a pasar. De que es incondicional es incondicional, pero bueno, de repente le sale bien y el hombre toma conciencia, pero a mí me cuesta creerle”, dijo la animadora.

Según la gaucha, ella no perdonaría una infidelidad de su pareja. “Yo no le creería nada. Se puede haber equivocado, meter la pata, hasta una vez te entiendo que le des una nueva oportunidad, pero dos y con la misma eso quiere decir que no la olvidó”, indicó Laura.

“Yo creo que no es un papelón, es admirable que alguien pueda perdonar y dar una oportunidad una persona dadas las circunstancias, papelón no, pero ojalá que no tengas que volver a pasar por lo mismo, porque a mí me cuesta creer que el hombre que es picaflor no vuelva hacer lo mismo”, precisó. (A. Saavedra)