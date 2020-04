Laura Bozo desmiente que tenga coronavirus

Mediante una video llamada al programa Intrusos, Laura Bozzo aclaró que su hija Victoria de la Fuente no fue infectada de coronavirus pese a los rumores que circulaban, pues ella arribó de Londres (Inglaterra) hace 20 días y viene haciendo cuarentena voluntaria en la casa de la presentadora en México.

“Se hizo el análisis y le salió negativo, ella nunca tuvo coronavirus, lo que pasó fue un chisme con una empleada que realmente fue la que hizo un enredo y después se aclaró y me pidieron disculpas. Está el certificado de bioquímica porque a pesar de salir negativos todos sus análisis que lo hicimos en un buen laboratorio de México, ella dijo ‘no me importa, yo me quedo encerrada 15 días’ y ya van 20 días y nunca tuvo nada gracias a Dios”, comentó la abogada de los pobres.

“CRISTIAN ESTÁ ENTERRADO Y OLVIDADO”

De otro lado, la peruana no pudo evitar ser consultada por su actual estado sentimental, tras su ruptura amorosa con Cristian Zuárez. “Por el amor del Dios, cada vez que me hablan me traen esos recuerdos, eso es pasado y el pasado está enterrado y olvidado, ahorita estoy sola, feliz”, aseveró.

“Si algún día tengo una pareja, será un perro que me lama los pies y no me ponga los cuernos y que no sea argentino, ni mexicano, ni colombiano. Por ahora me quedado curada. Yo siendo la defensora de las mujeres mis cuernos eran de aquí hasta el techo y pensando que era todo bueno”, señaló rubia.

Además, Laura se animó a mandarle saludos al argentino y a su esposa Andriana Amiel, demostrando que no les guarda ningún rencor. “A mí me salvó la vida su hermano porque me hizo ver algo que yo sabía pero que no lo quería reconocer, le mando muchos besos a él y a su esposa, bendiciones en su matrimonio, porque me siento liberada de algo que realmente no funcionaba y que a mí me hizo mucho daño en determinado tiempo”, acotó.