Laura Bozzo asegura que Cristian Zuarez “es un gran ser humano”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de televisión, Laura Bozzo, concedió una entrevista al programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, donde aclaró que sus diferencias con su expareja, Cristian Zuarez, son cosas del pasado, y recordó el apoyo que el cantante argentino le brindó cuando ella estuvo en exilio.

“Es un gran ser humano que salió a apoyarme sin ningún tipo de interés”, dijo la conductora de televisión. De igual manera tuvo emotivas palabras para la actual pareja de Zuarez, Adriana Amiel: “Es una mujer ideal para él”.

“A Cristian Suarez le estoy muy agradecida y a su esposa en especial”, refirió al presentadora dejando en claro que limaron asperezas del pasado.

También puedes leer: Christian Cueva tiene romántico detalle con Pamela López: “26 meses de casado”

QUISO SUICIDARSE

En otro momento, reveló que quiso acabar con su vida tras problemas con la justicia mexicana, pero no lo hizo por el amor que le tiene a sus hijas y sobre todo por Dios.

“En un momento, sí. Hubo instantes en los que se me pasó esa idea por la cabeza porque estaba desesperada, se me pasó, sí. No te voy a decir que no porque yo estaba desesperada”, indicó Laura Bozzo.

“¿Si quise autodestruirme? sí. Nunca pensé en tomar nada, (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, yo la adoro, la idolatro. Pero antes que por Alejandra, por Dios, él nunca me va a soltar la mano, siempre va estar conmigo. Dios me va a salvar y ya, me pasó”, acotó.