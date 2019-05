Laura Bozzo enterró a ‘pelucón’ y confirma salidas con productor mexicano

Laura Bozzo está en el mejor momento de su vida. Luego de su mediática ruptura con el argentino Cristian Zuárez, después de quince años de relación, ahora parece que su corazón ha vuelto a latir con más fuerza y el responsable es nada menos que su productor Moisés Zonana, con quien se luce en redes sociales sumamente cariñosa.

En conversación con ‘Válgame Dios’, Laura confirmó que se encuentra iniciando una relación más que laboral con el mexicano de ascendencia árabe y reconoce que se siente fascinada porque “es una persona que aporta a mi vida”.

“Es un hombre guapísimo, me encanta, hay una conexión impresionante. Estoy fascinada de haberlo conocido la verdad, yo nunca he salido con un hombre que admiro de esa manera. Estamos saliendo, es una persona que aporta a mi vida, saca lo mejor de mí”, comentó Bozzo que destacó que no cree que haya problemas de trabajar nuevamente con su pareja como lo hizo con Cristian en su momento.

“Creo que lo vamos a manejar muy bien, estamos trabajando en un proyecto televisivo, estamos haciendo una sociedad. Es árabe lo voy a llevar a Lima”, indicó la conductora.

NO ME BOTARON

De otro lado, desmintió la versión que fue echada de un avión. Ella asegura que quisieron mandar su cartera a la bodega y en esta tenía sus documentos personales por lo que se negó a que hicieran eso.

“Nunca llevo equipaje cuando viajo de México a Acapulco y lo único que llevo es una mochila y una cartera. El problema fue que la cartera donde tengo mis documentos estaba debajo del asiento y la querían llevar a la bodega. Yo no he entrado a la cabina del piloto, estaba parada, en ese momento sin tanto problema les dije que me iba en el siguiente vuelo. A mí nadie me ha botado, nadie me botó y he viajado en el siguiente vuelo. Yo tengo 20 años viajando en esa aerolínea”, explicó la denominada ‘abogada de los pobres’.

Bozzo despotricó contra el espacio que difundió sus imágenes y los calificó de ser un “programa de quinta”. “Es un programa de quinta que no lo ve nadie, en base a unas fotos supuestas, y no has visto absolutamente nada, han inventado y han hablado encima de las fotos, pobrecitos necesitan rating y yo se los regaló”, señaló.