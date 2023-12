Laura Bozzo explotó tras ser eliminada de reality español: «¡Váyanse al caraj#!»

La famosa presentadora peruana Laura Bozzo no pudo contener su furia al ser eliminada del reality español «Gran Hermano VIP 8», justo antes de la gran final. La abogada y conductora, conocida por su temperamento fuerte, quedó en cuarto lugar, perdiendo la oportunidad de llevarse a casa más de 70 mil euros.

Laura Bozzo estalla contra el reality

Laura Bozzo ha causado revuelo en el reality español «Gran Hermano VIP 8». Anoche, Laura Bozzo quedó en cuarto lugar y no se tomó nada bien la noticia. Se esperaba que se llevara más de 70 mil euros, pero nada de eso sucedió.

Laura, conocida por sus escándalos y comentarios fuertes, no pudo contenerse al perder la oportunidad de ganar. Al salir del set, lanzó una ráfaga de insultos: «Que me abran, por favor, quiero coger mis cosas. Nadie va a tocar mi ropa. Gente de mier**, ahora voy a hacer una conferencia de esas».

La eliminación de Laura, que era una de las favoritas del público, ha dejado a todos boquiabiertos. ‘La señorita Laura’, que siempre nos tiene acostumbrados a sus momentos intensos, mostró su descontento y gritó que sigue siendo la reina, pero solo de su tierra.

«Soy la reina de mi país, no de los extranjeros», gritó Laura en medio de su desilusión. Parece que no logró cumplir su sueño de ganar un concurso en tierras extranjeras. Pero, ¿saben qué? «A veces perdiendo se gana», dijo con fuerza, mostrando su fortaleza a pesar de todo.

En medio de toda la polémica, Laura no dejó de ser la protagonista y le dijo a los que la criticaron: «¡Váyanse al caraj#! No te preocupes, que yo tengo dónde ir. No dependo de este concurso para comer. Yo vine a vivir una aventura, con un sueño, y me equivoqué. Ustedes ya tienen a sus ganadores. Yo soy ganadora en mi tierra».

Laura Bozzo asiste a la gran final de «Gran Hermano VIP 8»

La reacción de Laura sorprendió a todos, pero la presentadora no tardó en explicar el motivo de su enojo durante la final del reality. Laura Bozzo con total sinceridad compartió que no la estaba pasando bien antes del programa.

«Ayer estaba bien triste y quiero decir que lo siento. El público me ha apoyado siempre. Yo amo al público. Estoy muy agradecida, pero hay que pasar 14 semanas allá dentro para hablar. Es muy fácil criticar a una persona que pierde el equilibrio y que psicológicamente está afectada por 14 semanas. Eso también hay que contarlo», confesó.

Laura Bozzo pide perdón por su actitud en el día de ayer 💥 🔁 Bravo, ole ella

❤️ Sabía que iba a pasar esto#GHVIPFinal pic.twitter.com/hF5lp8u2o4 — Gran Hermano (@ghoficial) December 21, 2023

Además, mencionó problemas personales, como la noticia de que su casa fue afectada por un huracán y que su hija pasaba por momentos difíciles.

Pero eso no es todo. Laura Bozzo también pidió disculpas a su manera única: «Soy una loca de mier**. Yo digo una cosa, después digo y cambio de opinión. Consideré que esta experiencia era una equivocación porque me quedé a las puertas. Un día antes de la final, me botan. Ya podían haberme botado hace un mes o 15 días. Pero, ¿un día antes? Pido disculpas».

En este show, las sorpresas nunca terminan. La tensión no solo fue por la eliminación de Laura, sino también por sus fuertes enfrentamientos con Carmen Alcayde, a quien llamó «una traidora de mier**». Estaremos pendientes de qué nuevas noticias nos trae Laura Bozzo en tierras españolas.