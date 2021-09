Laura Bozzo hace fuerte revelación: “Ni muerta me iré de México”

Compartir Facebook

¡Fuerte y claro! A través de su cuenta de Twitter, la conductora se pronunció sobre su situación e indicó que no dejará el país Azteca.

Tras estar varias semanas desaparecida, la ‘Abogada de los pobres’ se pronunció desde su red social para enviar unos mensajes de ayuda y que la apoyen en su situación.

Cabe indicar que una conductora le brindó su ayuda y pidió que ya no se esconda: “Laura te mando besos, enfrenta a la justicia, ya no huyas, estamos preocupados por ti, eres una mujer frontal que estoy seguro que saldrás adelante”, decía en la red de microblogging.

A lo que Laura Bozzo respondió: “Es lo que quiero mi adorado. Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”, escribió.

Además acotó lo siguiente: “Siento no haber cumplido, entendí que tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”.

Lo más raro era que dichos mensajes fueron eliminados y solo se aprecia uno, que posteó a las 10am, en la que dará de baja su cuenta y que se quedará en México: “He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada. Por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México… ¡Los amo!”, se lee en el post.

BOTAN A HIJA DE LAURA BOZZO

No solo a Laura Bozzo le cayó la noche por evasión de impuestos en México, también su hija Alejandra de la Fuente estaría en graves problemas económicos en Miami, Estados Unidos. El programa de Telemundo “Suelta la Sopa” mostró un documento en el que se informa que la exchica Playboy tiene una deuda de impuestos de 300 mil dólares.

De acuerdo a los conductores de la emisión de la cadena hermana de NBC, esta cantidad se deriva por un acuerdo que firmó Laura con Televisa entre el 2011 y 2012, momento en que abandonó TV Azteca para irse con un contrato millonario. Se especula que la presentadora pudo darle mucho dinero a su hija en ese momento y ahora ella no tendría la posibilidad económica para pagar a las autoridades estadounidenses.

A este problema de Alejandra, de 32 años, se suma que acaba de ser desalojada de su departamento por no pagar una deuda de más de 45 mil dólares de alquiler. Cabe señalar que la hija menor de Bozzo lleva meses desaparecida de las redes sociales, pues en Instagram su última publicación se realizó el pasado 15 de mayo.

