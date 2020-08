Compartir Facebook

Gran revuelo ha causado la filtración de un nuevo audio de la conductora Laura Bozzo, pues en dicho material se le escucha despotricar contra México y del productor de televisión Juan Osorio, quien habló mal de la rubia. Recordemos que la presentadora de televisión vive en el país charro alrededor de 10 años.

«Daría la vida por largarme de este p… país, la gente es envidiosa. Yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo, hablaba con él y todo. ¿Llega a Perú a qué? (a decir) en México la odian, yo no puedo trabajar con ella; la odian tanto como en Perú (…) ¿Te das cuenta cómo es la gente acá?», dice la ‘Abogada de los pobres’.

Asimismo, deja entrever que podría trabajar en Italia ante su malestar por radicar en México. “Mira, yo hablo perfectamente italiano, es una joda, o sea, lo entiendo todo más me falta práctica (…) pero de que lo hablo, lo hablo», indicó.

“VETE DEL PAÍS, MALAGRADECIDA”

Los mexicanos se han mostrado indignados en las redes sociales y se han mandado con todo contra Bozzo y le exigen que se vaya de México.

“Ridícula y malagradecida, vete a Italia a seguir tu carrera que en México se te terminó”, “Que asco de ser humano, feo por fuera y dentro, nadie te quiere, creo que ni tú misma, regrésate a tu pueblo”, se puede leer en algunos comentarios en Twitter.

“ADORO MÉXICO Y DE ACÁ JAMÁS ME IRÉ”

La presentadora afirmó que el audio donde sale insultando a México fue “adulterado” y “editado”, pues ella ama a dicho país. Además, tomó acciones legales contra su ex Cristian Zuárez.

“Videos adulterados preparados por un delincuente para extorsionar. Qué pena, pero mis obras hablan por mí. Lo lamento, adoro México y de acá jamás me iré. Aunque, viajó a Perú, país que amo de igual manera y sé lo mucho que me quieren”, escribió la peruana en sus redes sociales.

“11 años hablando maravillas de un país que amo y promoviendo el turismo desde mi hogar en Acapulco, orgullo de México en el mundo y un audio adulterado presentado por un chantajista se tira a bajo todo lo que construí. Qué pena de verdad, pero la verdad saldrá a la luz”, agregó.

