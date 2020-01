La conductora Laura Bozzo compartió una foto en Instagram donde se luce con una blusa negra bastante ceñida que deja ver sus atributos. Sus seguidores elogiaron la anatomía de la presentadora de televisión y le preguntaron si se había operado.

“No me he operado. Obviamente me cuido mucho, esto es producto del ejercicio de toda la vida. Siempre aconsejo a todos a practicar deportes, es como ahorrar en un banco. Además, de masajes y una dieta de solo proteínas, pero lo más importante estar en paz conmigo misma”, respondió la rubia.

Asimismo, comentó que la mejor terapia que puede hacer para estar bien es ir al mar a “meditar” para analizar las decisiones que va a tomar.