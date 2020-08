Laura Bozzo llora por ex esposo: “Fue el único hombre que me amó”

Compartir Facebook

El padre de las hijas de Laura Bozzo, Mario de la Fuente, falleció, y la conductora se mostró afectada y reveló que fue el único hombre que la amó por lo que ella es y no por su dinero. Asimismo, indicó estar arrepentida de haberse separado de él.

“Fue duro (saber de su muerte). Él nunca se cuidó de la diabetes, tuvo como infartos cerebrales, él estaba delicado. Quiero decirte que fue el único hombre que me amó en la vida. A mí particularmente me dolió porque sentí que cometí un error muy grave al separarme de él. Creo que si hubiera seguido muchas de las cosas que me desgracian y que me han pasado, no me hubieran pasado”, dijo Laura entre lágrimas a un programa internacional.

“A veces uno se equivoca. Fue un hombre que se dedicó a mí, que me cuidó, que me protegió. Puedes creer que jamás quiso que le diera nada. Yo siempre lo ayudé hasta el final, gracias a él terminé mi carrera. Me dio lo más maravilloso que son mis hijas, para mí fue un golpe muy fuerte (su muerte). Repito que aparte de él, no ha habido ningún hombre que me haya amado por ser yo”, agregó.

“LA FAMA TE VUELVE ESTÚPIDA”

La rubia contó que la fama la volvió “estúpida” y afectó su matrimonio. “Pierdes la noción de la realidad y aparecen personas que fingen y uno se siente, ‘Oh ese me mira a mí ‘, y no te mira a ti sino a tu dinero o a tu fama, y uno cae como idiota”, apuntó.

“MIS HIJAS SON MI ORGULLO”

De otro lado, la presentadora de televisión ‘infló el pecho’ por sus hijas y manifestó que es “muy cercana a las dos”.

“(Mi hija) Victoria es mi mamá y la mamá de Alejandra (segunda hija), yo soy una persona loca. No le doy valor a las cosas, me estaban, me roban, soy muy irresponsable. Alejandra es paz y amor, es una artista. Mis hijas son mi orgullo”, remarcó.

