Laura Bozzo niega ser una “vieja momia”: “Me siento regia”

Se defiende. La conductora de televisión, Laura Bozzo, respondió a todos sus detractores que la molestan por su edad desde hace mucho tiempo, pues no se siente tan “acabada” como siempre le dicen.

A través de sus redes sociales, la presentadora recalcó que, a pesar de sus 69 años, no toma a mal que le digan “vieja momia”, ya que lo importante es como uno se percibe y, para ella, está super regia.

“Me divierte mucho cuando me dicen vieja MOMIA. Me siento regia me amo a mi misma. Tengo muchas metas y sueños por cumplir. Siempre me valió lo que la sociedad opinara de mí, que, si soy loca, pues lo soy. Me rijo por lo que siento, nadie me ha podido, ni podrá detener. Moriré en mi ley”, mencionó Laura Bozzo.

Asimismo, la conductora de televisión aconsejó a sus seguidores que no se sientan menos por la edad, pues debemos agradecer que se tiene salud para seguir realizando las metas puestas en la vida.

“Basta de etiquetarnos, de hacernos sentir que, por la edad, no valemos. Eso es mentira, estamos vivas. Podemos cumplir cualquier sueño, siempre de la mano de Dios”, finalizó la presentadora.

