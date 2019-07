Laura Bozzo quiere chapar al ‘Tigre’ Ricardo Gareca

La conductora de televisión Laura Bozzo se encuentra en Lima y no dudó en celebrar el subcampeonato obtenido por la selección peruana de fútbol en la Copa América. “Para mí es un orgullo ser subcampeón. He alentado a más no poder, me he quedado sin voz de tanto alentar. Estoy orgullosa de Perú de haber logrado ser subcampeones luego de 44 años”, comentó.

Luego de esto, la popular ‘Abogada de los pobres’ le dedicó unas palabras al técnico de la selección, el argentino Ricardo Gareca: “Gareca, te amo. Me han dicho que Gareca se parece a mí, hay un ventarrón por ahí. Le mando un beso”, manifestó la animadora que dijo que le gustaría poder tener una cita con el popular ‘Tigre’.

“Saldría con Gareca, ¿Por qué no? Claro, ¿qué tiene de malo? Él es sexy… Ahora me gustan los hombres varoniles. Muy varoniles, también mayores, menores, no importa”, declaró.

Por otro lado, Laura Bozzo anunció que se sentará nuevamente en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. “Mi amigo Beto Ortiz me acaba de convencer de sentarme en el sillón rojo por tercera vez y a la tercera va la vencida. Que pasen todititos los desgraciados. Este sábado a las 10 por Latina”, contó en su cuenta de Twitter.