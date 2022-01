Laura Bozzo reconoce que confió demasiado en gente que la estafó

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Laura Bozzo reapareció ante la prensa mexicana y reveló que tuvo un 2021 bastante trágico, además de haber malgastado su dinero y ser víctima de estafa.

La presentadora se calificó de inmadura y de haber vivido una vida descontrolada, donde confió en personas que la terminaron traicionando.

“Siempre he sido una persona inmadura, nunca me he preocupado de mi futuro, siempre he malgastado lo que he ganado, siempre he tenido gente que me ha estafado, me ha engañado, pero es mi responsabilidad, yo solo sirvo para la tele, pa’ lo demás estoy negada”, señaló la conductora.

También puedes leer: Thais Casalino: “Las mujeres tenemos que apoyarnos”

Consultada sobre su acusación de delito fiscal, Laura Bozzo explicó que han apelado, que lo que tenga que pagar, no dudará en pagarlo. “Jamás he cometido ese tipo de delitos y el registro público me dio la certificación de que no había ningún embargo. […] Soy abogada. Tan bruta no voy a ser de vender una casa embargada”, enfatizó.

La popular ‘Señorita Laura’ reveló también haber sufrido secuelas físicas y mentales tras los problemas que tuvo en 2021. “Hasta ahora tengo ataques de pánico, yo tengo un psiquiatra desde hace varios años. Soy medio loca, no voy a decir que no. Desde los 8 años me llevaron por primera vez al psicólogo”, dijo.