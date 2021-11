Laura Bozzo revela que padeció de cáncer: “En un penal no duraba ni dos días”

Compartir Facebook

La conductora de televisión se sinceró y reveló que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama, por lo que no podía estar en prisión.

Laura Bozzo apareció en el programa de Magaly Medina para dar detalles de lo que vivió en México cuando estuvo pasando por un proceso de investigación. Y es que hace unos meses Laura estuvo en el ojo de la tormenta al ser buscada por la justicia mexicana por supuesto fraude.

En ese momento, la justicia incluso solicitó que Laura Bozzo vaya a prisión, pero ella lo evitó a toda costa. En la conversación con Magaly, la ‘abogada de los pobres’, reveló que ella padecía de cáncer de mama y esa era la razón por la que evitó la prisión a como de lugar.

“No es que yo estuve prófuga, yo tuve problemas de salud, yo tengo problemas de depresión, yo he tenido cáncer de mama, yo tengo un tratamiento por el cáncer… Yo en un penal no duro ni dos días, y no es que le tema a la gente, es por mi salud… Además, no era legal”, expresó.

Cabe recordar que actualmente, la orden de captura en contra de Laura Bozzo ya quedó sin efecto. “Gracias a Dios el días de hoy ha salido la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez”, explicó en redes sociales.

Se convertirá en abuela

Laura Bozzo se animó a dar también unos detalles de su vida personal, y reveló que muy pronto se convertirá en abuela. La ‘abogada de los pobres’ dijo que su hija mayor está embarazada y está muy emocionada por la noticia.

“Encima voy a ser abuela, voy a ser abuela Magaly… La mayor, que se casó cuando estaba encerrada, ella también la pasó mal. Gracias al Callao, chalaca por siempre”, reveló.

