Laura pide a Estados Unidos no le dé opción de fianza a Toledo

La conductora de televisión Laura Bozzo se comunicó telefónicamente con el programa #YoCarlos para hablar sobre la detención del ex Presidente de la República, Alejandro Toledo, quien fuera arrestado hace unos días en Estados Unidos.

“Nunca me he alegrado por las desgracias ajenas. Creo que lo que pasó es importante porque a la cárcel deben ir todos los corruptos sin distinción de partido político. Todo lo dejo en manos de Dios, de la justicia y del Karma porque todo lo que se hace, se paga”, expresó en un primer momento.

La popular ‘Abogada de los pobres’ además recordó que ella tuvo que estar presa durante el gobierno del “cholo sano y sagrado”. “Toledo tiene que dar la cara, no solo por los millones que se robó sino también por las percepciones que se hicieron en su mandato como la mía, donde hay un comprobado delito de chantaje de parte de él y su ex ministro de justicia, Fernando Olivera. Eso también debería incluirse en su investigación”, manifestó.

Laura también pidió a Estados Unidos no le dé al ex mandatario la opción de pagar una fianza y salir nuevamente en libertad. “Sabiendo que Toledo está implicado en un delito de corrupción espero que el gobierno norteamericano no le dé el derecho a fianza”, aseguró.

Asimismo, la animadora dijo que también le gustaría que la esposa de Alejandro Toledo, Eliane Karp también regrese a nuestro país. “Eliane fue mi peor enemiga, fue quien hizo que mis problemas sean más grandes. Ella me la juró, es una mujer nefasta para el Perú… Ella también tiene que responder por todas las piezas arqueológicas que sacaron del país”, afirmó.