Laura Spoya celebra su cumpleaños junto a integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’

Laura Spoya decidió celebrar su cumpleaños en una exclusiva reunión en compañía de sus compañeros y un jurado de ‘El Gran Chef Famosos’.

La modelo está residiendo en el país debido a su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, donde muchos la ven como una fuerte candidata para llegar a la final o incluso ganar la competencia. Recientemente, celebró su cumpleaños de manera espectacular en un exclusivo bar. Sin embargo, lo que emocionó a muchos de sus seguidores fueron los invitados con los que celebró este día tan especial.

El pasado martes 25 de julio, la exMiss Perú compartió en sus redes sociales que se preparó con esmero para celebrar sus 32 años en compañía de su esposo Brian Rullan. Aunque usualmente organiza grandes fiestas en cada cumpleaños, en esta ocasión decidió tener una reunión íntima con sus compañeros, quienes han forjado fuertes lazos.

Laura Spoya pasa su cumpleaños con sus compañeros de ‘El Gran Chef Famosos’

Según lo que publicó en sus redes sociales, compartió un video de una cena en la que estuvo presente junto a los artistas Mauricio Mesones, Ale Fuller, Katia Palma y algunos miembros del equipo de producción de ‘Rayo en la Botella’.

Además, en otra publicación compartió un video mostrando cómo al día siguiente salió a almorzar junto a Antonio Pavón y su prometida, Joi Sánchez. En el clip, se puede ver al torero español sosteniendo una deliciosa torta de chocolate y cantando animadamente la canción de Feliz Cumpleaños para Laura Spoya.

Pese a que Antonio ya no forma parte del programa debido a que no superó la etapa de repechaje, sigue manteniendo amistad con algunos concursantes del reality.

Laura Spoya mencionó que a partir de junio su vida dio un giro importante al aceptar la propuesta de trabajar en el nuevo programa ‘El Gran Chef Famosos’. Para ella, esto representa un nuevo desafío y una oportunidad para seguir avanzando en su carrera artística.

“En lo que va del año he vivido muchos momentos de felicidad… En junio empecé un proyecto que me tiene feliz y me permite disfrutar de mis hijos y de mis país”, indicó en su cuenta de Instagram.